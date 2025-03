Quotidiano.net - Mappa per immagini. Un’immersione nella contemporaneità

Unaperdel ‘nuovo’ paesaggio italiano. Oltre settanta opere che resteranno in mostra fino al 30 marzo. Sulle orme della lezione del grande maestro Luigi Ghirri, a quarant’anni dalla meravigliosa avventura di ’Viaggio in Italia’, dieci giovani artisti della fotografia contemporanea ridisegnano l’immaginario del paesaggio italiano in continua trasformazione., nell’antropologia dei luoghi e dei suoi abitanti., fotografie e video realizzati con tecniche innovative che del paesaggio restituiscono una lettura nuova, alternativa, complessa, eclettica, inquieta. Al Mufoco – Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo-Milano, che si avvia a diventare Museo Nazionale della Fotografia, fino al 30 marzo, per la prima volta la mostra ’Veggenti.