Quotidiano.net - Ddl spazio. Primo sì alla Camera. L’ira dell’opposizione

via libera dellaal Ddl. "Un regalo" ad Elon Musk secondo le opposizioni. Una legge che colma un vuoto normativo e consentirà ai privati di entrare in un mercato finora non regolamentato, replica il relatore di FdI, Andrea Mascaretti. A centro del contendere la possibilità che la rete satellitare a bassa quota Starlink possa diventare referente per le comunicazioni "sicure" del Paese. Anche se la francese Eutelsat si è già messa in concorrenza. Dopo l’apertura di maggioranza e governo, che in commissione hanno approvato un emendamento del Pd sulla tutela della "sicurezza nazionale" il corposo ddl è approdato blindato nell’aula di Montecitorio, che l’ha approvato che 133 i sì e 89 i voti contrari. Il provvedimento ora passa al Senato. "Giù la Musk" e "Il troppo Stroppa (riferimento all’uomo di Musk in Italia, Andrea Stroppa, ndr)", si leggeva sui cartelli esposti dai parlamentari di Avs al termine della votazione.