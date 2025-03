Quotidiano.net - ’Il ritratto dell’artista’. Dal mito di Narciso all’era del selfie

di Benedetta CucciEcco sfilare le grandi mostre sul red carpet di un’annunciata primavera artistica molto piacevole. Era molto attesa la nuova esposizione del Museo Civico San Domenico di Forlì che finalmente si è aperta e sarà visibile fino al prossimo 29 giugno. Il tema incuriosisce perché riesce ad avere un bel confronto col mondo visivo contemporaneo prigioniero dei. E così ecco ’Il, sottotitolo ’Nello specchio di. Il volto, la maschera, il’, per parlare, in maniera critica dell’autocome vera e propria chiave di lettura della storia dell’arte. Già da un po’ di tempo, in varie città italiane, da un manifesto spuntava la faccia di un giovane certamente d’altri tempi: Giacomo Balla ci guardava con il suo auto’Autosmorfia’, un’immagine in movimento che anticipa le successive analisi sperimentali come la corsa della bambina sul balcone, il volo delle rondini o la velocità dell’automobile.