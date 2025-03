Quotidiano.net - ’Musicultura’: la sfida. Al via le Audizioni Live al ’Rossi’ di Macerata

Completata la prima selezione, tra le 2.352 canzoni partecipanti alla XXXVI edizione, sono 60 le proposte rimaste in gara al concorso Musicultura e che si apprestano a convergere da tutta Italia su. Si esibiranno sul palco del Teatro Lauro Rossi, per ledi Musicultura 2025, nel corso di dieci serate di spettacolo aperte liberamente al pubblico (prenotazione su www.musicultura.it), in programma continuativamente fino al 15 marzo con inizio alle ore 21 e la domenica alle ore 17. La rosa delle 60 proposte è composta da 14 band e da 46 solisti e soliste; tra le regioni italiane di provenienza più rappresentate troviamo Lombardia e Piemonte con 8 artisti, segue l’Emilia-Romagna con 7, quindi Lazio e Campania con 6. Gli artisti convocati al Lauro Rossi, tutti autori e autrici delle loro canzoni, si esibiranno sei per sera, rigorosamente dal vivo.