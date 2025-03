Lanazione.it - La città che festeggia le donne. Musica, arte, teatro e mimose. Ecco gli appuntamenti di domani

Non solo, non solo festa per un giorno. L’8 marzo anche a Prato tante iniziative, che intrecciano storia, diritti, cultura. Nel cllone non può mancare la, con l’auspicio che il rito della mimosa diventi un’occasione d’ascolto universale:alle 17 alla Scuola Verdi in collaborazione con la Camerata, un concerto per voce e pianoforte dal titolo O’ Dulcinée, con liriche della tradizione francesce. E’ un dolce omaggio all’universo femminile con la voce di un uomo, il basso pratese Salvatore Paolo Massei, che vive a Londra e alla Verdi si è formato. Le sue chansons francesi sulle note di Massenet, Fauré e Debussy saranno accompagnate al pianoforte da Nicola Mottaran, docente della scuola (ingresso libero). Lache unisce e che può essere da monito anche per l’8 marzo: non è un caso che la Cgil abbia scelto il titolo Nessun Dorma!, dalla Turandot di Puccini, per la mostra che sarà inauguratadalle 14.