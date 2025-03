Quotidiano.net - Riserva della Sentina. Camminata ’rosa’ nell’oasi naturale

L’iniziativa è per domani, quando si celebra la Giornata internazionaledonna: in programma unaverso la(foto di Alessandro Casoni). La manifestazione rientra nel progetto ’Panchine rosse tutto l’anno’ di sensibilizzazione sulla grave problematicaviolenza sulle donne ed è organizzata da Associazione Giovanile Picena ASD APS in occasioneGiornata Internazionaledonna. Il programma dell’evento prevede il raduno dei partecipanti alle ore 9.30 davanti all’ingresso centrale del Centro commerciale Portogrande in via Pasubio 144 a San Benedetto del Tronto e a seguire una facile passeggiata che si svilupperà all’interno. L’iniziativa è realizzata col sostegno di Fondazione Cassa Di Risparmio di Ascoli Piceno, Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle Marche, Unione Induista Italiana – Fondi Otto per mille e Comune di San Benedetto del Tronto, Assessorato alle pari opportunità.