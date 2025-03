Ilgiorno.it - Boom di giovani artisti. Mostre, 125 candidati. Ecco chi sarà al Castello

Di certo non mancheranno le occasioni per aprire le porte delVisconteo garantendo spazi agliemergenti, mentre è più difficile capire se con questa iniziativapossibile mantenere un livello qualitativo al di sopra della media per uno spazio espositivo nato anni fa con ambizioni diverse: è questo l’effetto della “call“ lanciata dall’Amministrazione comunale per ricevere proposte dida parte didel territorio e non, una richiesta che, a giochi fatti, ha raccolto un numero di adesioni che è andato ben oltre le attese. Sono state 125, infatti, le candidature ricevute dall’Ufficio Cultura in risposta alla richiesta lanciata lo scorso dicembre dall’Amministrazione per esporre incollettive al. Le candidature provengono per la quasi totalità dal territorio e riguardano prevalentemente pittura e fotografia; da segnalare, nelle proposte per istallazioni e sculture, l’utilizzo di materiali particolari, anche di riciclo, mentre non manca neppure qualche proposta di lavori realizzati con tecnologia digitale.