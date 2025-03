Inter-news.it - Adani: «Inter di supremazia. Bastoni? Volevamo vedere un aspetto»

Lelenell’ultima puntata di Viva El Futbol, ha analizzato la prestazione offerta dalla squadra di Simone Inzaghi in Feyenoord-.GESTIONE – Lelevenuto nel suo programma Viva El Futbol in onda su YouTube, come fatto da Nicola Ventola, ha analizzato positivamente la vittoria dell’allo stadio De Kuip contro il Feyenoord: «Per me l’ha fatto una grandissima partita, la distribuzione dei 5 dietro è stata corretta: vai per conoscenze e insieme. La dilatazione dei cinque per me è stata preparata e scelta bene. Avrebbe potuto giocare un giocatore con maggior predisposizione sulla fascia a destra e Dumfries andava a sinistra; invece, si è lavorati su due catene con conoscenze. L’non doveva essere devastante, ma lucida nella gestione. E la gestione è stata fatta bene»va anche sui singoli: da Thuram aLE PUNTE – Per, grande merito della prestazione dell’va dato al lavoro delle punte.