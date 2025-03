Ilrestodelcarlino.it - Liberazione, i ragazzi protagonisti

Tante iniziative a Casalfiumanese per l’80° anniversario della. Il cartellone, che prende il titolo di ‘1945-2025 Festa della’, è realizzato in collaborazione con Anpi, Istituto Comprensivo Borgo Tossignano e si avvale del sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Ma sono molte le realtà locali impegnate nell’organizzazione degli appuntamenti in calendario. Questa mattina, infatti, alcune classi della scuola secondaria di primo grado del paese fanno tappa al Parco Storico di Monte Sole di Marzabotto. Un luogo dove la storia ha lasciato segni profondi, con i tragici episodi dell’autunno del 1944 durante i quali i nazisti trucidarono centinaia di persone del posto, e un silenzioso monito. L’iniziativa rientra nel progetto promosso dalle sezioni Anpi della Vallata del Santerno dal titolo ‘Per non dimenticare: gli orrori di una guerra, di tutte le guerre’ rivolto agli oltre 400 alunni delle scuole dell’Istituto comprensivo di Borgo Tossignano.