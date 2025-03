Lanazione.it - Tra educazione e lavoro. Mezzo milione dalla Regione per la parità di genere

AREZZOQuasi 550mila euro per un progetto, su tre anni, dialladi. E’ questa l’iniziativa che vede la collaborazione trae Provincia nel rifinanziamento della legge regionale sulla cittadinanza di. Alla presentazione dell’iniziativa in Provincia, anche l’assessora regionale all’Istruzione e alle Pari Opportunità Alessandra Nardini. "Il rifinanziamento della legge regionale 16/2009 per la cittadinanza diera una impegno che ci eravamo presi in questa legislatura perché crediamo fermamente che combattere e prevenire discriminazioni e disuguaglianze di, fino al drammatico fenomeno della violenza contro le donne, in tutte le forme in cui essa si manifesta, sia un preciso dovere delle istituzioni". Fondi da destinare alla formazione di personale qualificato e a laboratori educativi nelle scuole, fin dal primo ciclo, ma anche per portare avanti i bilanci dia favore delle amministrazioni locali.