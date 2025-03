Lanazione.it - Love is in the air. Abiti da sposa unici e originali

Leggi su Lanazione.it

is in the air" l’amore è nell’area archeologica di Massaciuccoli romana. Sabato e domenica per la Festa della donna il museo ospiterà un’esposizione didadi epoche diverse. Il viaggio all’insegna dell’amore a Massaciuccoli era iniziato a San Valentino con la celebrazione del legame attraverso una mostra fotografica: scatti di matrimoni dal 1980 al 2024 ambientati nelle terme romane. Un modo per raccontare attraverso immagini, storie d’amore della comunità locale legandole a un luogo che ha visto secoli di vita e passione. Ma l’amore è tradizione, cultura e trasformazione. Trasformazioni che caratterizzano le romantiche creazioni di Alberto Magnolfi (nella foto) con materiali di recupero. Domani e domenica il museo ospiterà l’esposizione didadi epoche diverse in collaborazione con ‘Laura LaChic’.