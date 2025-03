Lanazione.it - Giovani custodi della Memoria: "I testimoni stanno scomparendo. Dobbiamo contrastare l’oblio"

Ventisette anni, prossimo alla laurea magistrale in Scienze Storiche e da sempre impegnato nel mondo dell’associazionismo. Per il consigliere Raffaele Donati, domani sarà il primo 8 marzo in veste di delegato in Cultura. Come si sente? "Affronto questa prima volta con grande emozione. Sono passati 81 anni dal giorno in cui 55 cittadini e lavoratori empolesi furono deportati nei campi di sterminio. È una commemorazione sentita in città, fa partenostra storia. L’ho sempre vissuta da spettatore, stavolta c’è una responsabilità diversa". Ha svolto il servizio civile con Aned, Arci e Anpi. Cosa ha imparato? "Avevo 24 anni, è stato un modo per conoscere un pezzo importantissimo di storia. Dal punto di vista personale, mi ha migliorato. Tra l’altro è scaduto da pochi giorni il bando, spero che in tanti abbiano voluto cogliere questa occasione".