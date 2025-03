Ilgiorno.it - Società benefit. Tecna fa trenta con la famiglia Pini

Leggi su Ilgiorno.it

I trent’anni sono (o dovrebbero essere) l’età della maturità, quelli in cui si è adulti, ma ancora pieni di energia, entusiasmo, obiettivi da centrare. Lo sono di certo persrl, realtà sondriese che in questo 2025 taglia il traguardo dei propri primi tre decenni tutti nel segno della sicurezza e della formazione sul lavoro e della tutela ambientale. "Prima di fondaresrl, nel 1995, avevo dato vita nel 1990 a S.ECO.VAL (Servizi ecologici valtellinesi) – racconta Gianluca, fondatore e titolare - e successivamente ho ricoperto il ruolo di direttore generale presso Valgest srl, specializzata nella gestione di depuratori. La vendita di S.ECO.VAL. a RWE,tedesca leader mondiale nel settore ambientale e nella gestione dei rifiuti, lascia spazio alla creazione di". Da allora inizia un percorso di crescita continua fino a diventare quello che è oggi, un punto di riferimento per la sostenibilità e l’innovazione in provincia e in quelle limitrofe.