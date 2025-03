Ilrestodelcarlino.it - “Semplicemente Frida“ (Bollani). Da Cagli la data zero del tour

ha scelto il Teatro Comunale distasera alle 21 come primadel nuovodal titolo ““. Ad accompagnarla sul palco, il musicista britannico Mark Glentworth, che contribuisce a dare una nuova energia alla performance e un ulteriore arricchimento musicale. "Fin dall’inizio della mia carriera mi sono presentata come pianista e cantante, suonando il pianoforte acustico e cantando da solista – esordisce–. Quest’anno invece ci sarà con me sul palco un musicista conosciuto soprattutto nel panorama della musica per percussioni. Lui mi ha aiutato tantissimo nella realizzazione di uno spettacolo che spazia ancora di più tra i generi musicali, cosa che a me piace fare molto e che apre anche un po’ le porte a più tecnologia". E poi la novità: "Quest’anno abbandoniamo momentaneamente il piano acustico a cui vogliamo tanto bene, ma in questo spettacolo suono il piano elettrico, ci saranno più elettronica, più innovazione, più tecnologia".