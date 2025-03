Quotidiano.net - Epoche, stili, storie. Un viaggio chiamato ’Mercanteinfiera’

di Alice PavarottiUntra: Mercanteinfiera torna a Parma da domani al 16, trasformando la città in un crocevia internazionale per antiquariato, modernariato, collezionismo e fashion vintage. Dopo il successo dell’edizione autunnale, che ha accolto quasi 60.000 visitatori e 1.000 espositori, l’appuntamento primaverile si preannuncia ancora più ricco e atteso. Non una semplice fiera, ma un luogo dove scoprire mobili d’epoca, opere d’arte, gioielli, pezzi unici da collezione e icone di stile. A fianco di questi tesori, il salone celebra anche la moda vintage, con un focus sugli anni ‘90: cardigan oversize, corsetti, volant, jeans e giubbotti in pelle fanno rivivere l’estetica di un’epoca che oggi torna protagonista, ispirandosi allo stile Boho Chic. Ma Mercanteinfiera è anche unculturale, arricchito da mostre dedicate a personaggi che hanno segnato la storia.