Ilrestodelcarlino.it - Bollette, multe, Imu: le insolvenze dei rom

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Otto campi nomadi sul territorio comunale, mancati pagamenti di imposte e tasse per decine di migliaia di euro. E nessun residente ha chiesto al Comune l’autorizzazione relativa agli allacciamenti ai pubblici servizi: fognature, luce, gas, acqua. Le relative sanzioni - a seguito di sopralluoghi anche dei carabinieri e della polizia locale - non risultano pagate nonostante varie ordinanze di ingiunzione. Nemmenominori, quelle da poco più di 600 euro, risultano saldate. È solo uno dei piccoli tasselli da cui è composto l’enorme difficilissimo puzzle costituito dalle questioni legate agli stanziamenti sinti e rom a Bibbiano, uno dei territori che in proporzione ai residenti evidenzia la maggiore presenza. Alberto Bizzocchi, capogruppo consiliare del Centrodestra Bibbiano, a metà febbraio ha depositato varie interrogazioni a risposta scritta e nelle scorse ore il sindaco Marazzi con la giunta ha risposto dopo aver raccolto i dati nei vari uffici comunali.