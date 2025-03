Lanazione.it - Report sui beni confiscati alla mafia. In città censite 16 unità immobiliari

Sono 16 leinconfiscatecriminalità organizzata, 13 delle quali ancora da assegnare a soggetti di promozione sociale. È quanto emerge dal"Raccontiamo il bene" pubblicato dall’associazione Libera in occasione dell’anniversario della promulgazione della legge 109/96, sul riutilizzo deialle associazioni mafiose. "In Toscana sono 13 le diverse realtà impegnate nella gestione dicriminalità organizzata, in 11 comuni – si legge in una nota di Libera –; una rete di esperienze in grado di fornire servizi e generare welfare, di creare nuovi modelli di economia e di sviluppo, di prendersi cura di chi fa più fatica. Dalemerge che il 30 per cento delle realtà sociali è costituita da associazioni di diversa tipologia (4), mentre sono 3 le realtà del mondo religioso (diocesi, parrocchie e Caritas), 2 enti pubblici".