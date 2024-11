Nuove risorse per le scuole | 128 milioni di euro per l’inclusione degli studenti stranieri

Gaeta.it - Nuove risorse per le scuole: 12,8 milioni di euro per l’inclusione degli studenti stranieri

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha ufficializzato un'importante iniziativa volta a migliorarenel sistema scolastico italiano. Grazie a un decreto firmato oggi, saranno stanziati 12,8diper leche accolgono oltre il 20% di ragazzi di origine straniera. Questa misura rappresenta un tentativo concreto di affrontare le sfide legate alla dispersione scolastica, in particolare tra glidi provenienza non italiana.Dettagli dell'iniziativa ministerialeIl decreto prevede che lefinanziarie siano utilizzate per sviluppare percorsi formativi rivolti agliche accedono per la prima volta al sistema educativo italiano. L'obiettivo è dotarli di competenze linguistiche solide per facilitare la loro integrazione e garantire loro pari opportunità di successo.