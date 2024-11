Cityrumors.it - Manovra del governo: Sbarra si dissocia dalla protesta sindacale

Il segretario della Cisl Luigiprende le distanzecontro ladel.Luigi, segretario generale della Cisl, prende una posizione netta rispetto allanazionale indetta da Cgil e Uil contro laeconomica delMeloni. Mentre i due principali sindacati si preparano a scendere in piazza per contestare le scelte economiche dell’esecutivo,ha dichiarato di non condividere l’iniziativa, definendo “ingiustificata” la mobilitazione.dice di no allaCityrumors.it foto ANSAL’intervento disegna un chiaro distinguo rispetto alla posizione assunta da Cgil e Uil, che hanno deciso di scendere in piazza per esprimere il proprio dissenso. Se da un lato la Cisl riconosce i passi positivi della legge di bilancio, dall’altro continua a sollecitare un impegno più deciso su temi cruciali come la pensione minima, la scuola, la sanità e le politiche per il Sud.