La Fratelli Bari non smette di stupire e aggiunge un altro scudetto in bacheca

Trascinata dalle 33 reti di uno straordinario Carlos Flores, premiato come capocannoniere della manifestazione, la F.lliSporting Club si è imposta a Genova nel campionato nazionale a squadre di subbuteo tradizionale: uno score incredibile, quello della pluridecorata formazione cittadina, che ha dominato la Serie A con 11 vittorie in altrettante gare disputate, che le sono valse locon 33 punti all’attivo, 8 in più del Subbuteo Club Sombrero, secondo classificato. Sul terzo gradino del podio Perugia, distante 13 lunghezze dalla vetta, che ha preceduto la Lazio, mentre a retrocedere in B sono CCT Roma, US Valponte e Aosta Warriors. A fregiarsi dell’ennesimo alloro sono stati Saverio, Marco Lamberti, Luca Zambello, Alessandro Subazzoli e Alessandro Montanari, oltre al già citato Carlos Flores (nella foto insieme): quest’ultimo, come premio per il titolo di miglior marcatore, ha ricevuto una bellissima opera, dipinta a mano, da Stefano Timossi, Davide Saltarello e Luciano Bonardi, famosi pittori delle miniature del Subbuteo.