Inter Marotta | A Scaroni auguro seconda stella

Non si è fatta attendere la replica di Beppeall’amico Paoloche ieri aveva definito il Milan “l’unica squadra di Milano”. “ha detto che rappresenta l’unica squadra di Milano? Dipende da che punto di vista ma non voglio far polemiche, Paolo è un amico”, ha detto il presidenteista a margine del premio Liedholm. “Sulla mia cravatta ci sono due stelle, auspico che presto possa raggiungerle anche il Milan”, ha aggiuntosorridendo. “Conte ha sempre un obiettivo quando parla”pellato sullo sfogo di Conte dopo il match di domenica sera trae Napoli finito 1-1,ha parlato del rigore assegnato ai nerazzurri e poi sbagliato da Calhanoglu. “Con la tecnologia la situazione migliore e diminuiscono gli errori. Conte è persona intelligente, un grande comunicatore e ha il suo obiettivo quando parla.