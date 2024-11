Ilrestodelcarlino.it - Incendio a Mirabello, accende la stufa con l’alcol: grave 66enne

Terre del Reno (Ferrara), 12 novembre 2024 – Getta alcol nellaper ravvivare il fuoco ma viene investita da un ritorno di fiamma che le provoca pesanti ustioni. Sono molto gravi le condizioni di una pensionatadi, rimasta coinvolta in un drammatico incidente domestico. L’allarme è scattato poco dopo le 13 da un’abitazione di via Masetti, nella frazione di Terre del Reno. La malcapitata aveva deciso dire laper riscaldare la casa. Nel farlo ha utilizzato il liquido infiammabile, forse pensando di accelerare la ‘presa’ del fuoco. L’effetto è stato però devastante. La vampata l’ha raggiunta in diverse parti del corpo, causandole numerose bruciature. Dopo la chiamata ai soccorsi, in via Masetti sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.