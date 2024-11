Ilveggente.it - I pronostici di martedì 12 novembre: Atp Finals, EFL Trophy, Champions League femminile

di12: c’è Sinner alle Atp, in campo anche l’EFLin Inghilterra e la.Proseguono le Atpdi tennis, torna in campo Sinner: Fritz, rispetto a de Minaur, riuscirà a creare qualche grattacapo in più al tennista italiano. Non è da escludere che nel primo set, specie se l’americano sarà costante al servizio, si giochino almeno 10 game. La vittoria di Jannik, in ogni caso, non sembra essere in discussione.Idi12: Atp, EFL(LaPresse) – IlVeggente.it Nell’altro confronto De Minaur è in svantaggio nei precedenti con Medvedev (6-3) e per i bookmaker non è favorito, ma potrebbe approfittare del momento no del russo, apparso svogliato all’esordio. L’australiano riuscirà verosimilmente a vincere almeno un set.