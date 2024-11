Isaechia.it - Grande Fratello, Clayton Norcross: “Ecco il vero motivo per cui mi licenziarono da Beautiful, fu uno shock!”

Dopo Grecia Colmenares lo scorso anno, anche in questa edizione Alfonso Signorini ha voluto nel cast delun altro volto iconico del passato, ov.Fra i più acclamati sex symbol a cavallo tra gli anni 80 e 90, l’attore statunitense ha fatto innamorare migliaia di telespettatrici grazie a, la soap opera più seguita in tutto il mondo.L’avventura disul set didove rivestì i panni di Thorne Forrester durò però solo due stagioni, dal 1987 al 1989, gettando nello sconforto migliaia di fan. A oggi, nonostante negli anni ilminore di Ridge sia stato interpretato da diversi attori, il volto maggiormente associato al bel Thorne è indissolubilmente quello dell’attuale concorrente del reality show.Ma quali sono stati i motivi del suo addio alla soap opera? Durante una confidenza con i suoi compagni di avventura, a distanza di oltre 30 anni, è stato lo stessoa svelare i motivi per cui venne licenziato:Tanti fan mi dicono ‘Perché hai lasciato? La soap era bella, non la guardo più dopo la tua partenza’.