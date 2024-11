Formiche.net - Gli Usa bombardano l’Iran in Siria. Cosa c’è da sapere

Nella notte tra lunedì e martedì, le forze statunitensi hanno condotto nove raid contro obiettivi iraniani in, colpendo postazioni di gruppi affiliati alle Guardie della Rivoluzione Islamica Iraniana (Irgc). L’azione, confermata dal Comando Centrale degli Stati Uniti (CentCom), è stata definita una risposta agli attacchi subiti dal personale americano nella regione nelle ultime 24 ore.I raid, avvenuti in due località diverse nell’area orientale di Deir Ezzor, mirano a limitare le capacità di pianificazione e attacco delle milizie filo-iraniane contro le forze statunitensi e della Coalizione, tra cui anche unità italiane, presenti nell’area con il compito di contrastare lo Stato islamico prima (dalla proclamazione del giugno 2014 fino alla sconfitta della dimensione statuale nel 2016) ed evitarne una nuova insorgenza adesso (l’ultimo raid contro l’Is risale a non più tardi del 30 ottobre).