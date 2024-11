Metropolitanmagazine.it - GDO e riduzione dell’impatto ambientale del transito delle merci: panoramica sulle nuove sfide per il settore trasporti

Il trasportomaterie prime rappresenta uno degli elementi principali nella filiera della grande distribuzione organizzata (GDO). In Italia, ogni anno milioni di tonnellate di prodotti si muovono tra punti di produzione, magazzini e punti vendita.Questo processo, oltre a essere fondamentale per la distribuzione capillare dei beni, presenta criticità rilevanti in termini di impatto.Le emissioni generate dai mezzi di trasporto, il consumo energeticoinfrastrutture logistiche e lo sfruttamento dei materiali utilizzati per l’imballaggio sono solo alcuneche la GDO affronta per ridurre l’impatto ecologicoproprie operazioni.L’importanza dellogistico e l’impattodel trasportoNel 2023, secondo i dati dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca), ildeiha contribuito al 25%emissioni di gas serra totali in Italia, con una quota consistente proveniente dal trasporto su gomma, tipico della GDO per capillarità e flessibilità.