Ilnapolista.it - Euro 2032, la proposta di Forza Italia per gli stadi: iter semplificati, commissari e agevolazioni fiscali

ha indetto una conferenza stampa per rendere note le principali linee guida della riforma della normativa per la costruzione o ristrutturazione degli impianti sportivi. Il partito di Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha infatti presentato un disegno di legge a prima firma del senatore di, Mario Occhiuto, e che verrà depositata in Senato nei prossimi giorni. Ovviamente l’obiettivo è ristrutturare gliin vista diI principi, chiariti da Calcio & Finanza, a cui si ispira il disegno di legge sono “estendere alla costruzione di nuovio alla ristrutturazione di vecchi lepreviste per le Zes – Zone economiche speciali, con procedure semplificate che permettano il rilascio dei permessi entro 45 giorni, la possibilità di nominare uno per sveltire l’“.