Ilfattoquotidiano.it - “È giusto oggettificare il corpo delle donne? Dei ragazzini mi hanno lanciato delle monete e un signore li ha difesi. Mi ha fatto male”: Giada Brincè si sfoga

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Voglio raccontarvi una scena che mi hamolto”. A dirlo è la content creator e djBagnoli, cui nome d’arte è, molto seguita sui social, dove vanta oltre mezzo milione di follower su Instagram. Mentre stava suonando all’EICMA, la fiera di riferimento per il settoredue ruote a Milano, l’influencer si è ritrovata in mezzo a una spiacevole situazione, quindi ha voluto denunciare l’accaduto con un lungo video condiviso sui social: “Stavo lavorando per un brand, stavo suonando e la mia postazione era un piccolo palco rialzato – spiega Bagnoli su TikTok -. La mia schiena era coperta da un cartongesso brandizzato, ma ai lati diciamo che ero scoperta. Non dovrei specificarlo, ma lo specifichiamo comunque, perché avevo un vestito sobrio, abbastanza lungo”.A un certo punto, però, la dj sente qualcosa toccare il suo fondoschiena.