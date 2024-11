Oasport.it - Calendario golf, DP World Tour 2025: le date e il programma completo. Open d’Italia all’Argentario, c’è la Ryder Cup a settembre

Ci ha messo forse un po’ troppo tempo, ma il DPha rilasciato, alla vigilia del torneo finale a Dubai, la calendarizzazione per il(con la parte legata al 2024 che era già nota, e comprende sei tornei, se non ai quattro angoli del globo, quasi).Ci saranno 42 tornei (al minimo) nella stagione che comincerà tra poco, e saranno almeno 26 i Paesi toccati. In totale, saranno a disposizione 153 milioni di dollari (dato che esclude i Major). Tornano l’di Turchia, ad Antalya, e anche l’Austria fa il suo ritorno indopo tre anni. Si rivede anche il NedbankChallenge. Ci sono vari cambi di sede: l’, per il, sceglie il club dell’Argentario, in uno dei luoghi più mozzafiato di Toscana e non solo, mentre l’di Francia, causa lavori al LeNational, si giocherà a Saint-Nom-La-Bretèche, dove si giocò l’ultima volta nel 1982 (vinse Seve Ballesteros).