Un Posto al Sole, anticipazioni dall'11 al 15 novembre 2024: Rossella ancora vessata dal primario

A Unalnon migliorano le cose sul lavoro per. Ilcontinua a metterla sotto pressione mentre Michele e Silvia reagiranno all’opuna volta scoperto ciò che sta passando la loro figlia. Maggiori info su quello che accadrà nelleche seguono. Unalè in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay.Unalda lunedì 11 a venerdì 15Lunedì 11: Giulia chiede l’aiuto di don AntoineDopo essersi ritrovato con, Nunzio decide di parlare a Diana, ma le cose non andranno come sperava. Michele e Silvia, intanto, appreso quello che ha subitodal suo, reagiranno trovandosi su posizioni opposte. Decisa a fare qualcosa per riavvicinare il quartiere al centro ascolto e combattere i pregiudizi contro gli immigrati, Giulia chiederà l’aiuto di don Antoine, ma l’idea vincente arriverà da Rosa.