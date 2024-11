Inter-news.it - UFFICIALE – Inter, cambia lo stadio per la Supercoppa Italiana!

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

L’si prepara a disputare per il secondo anno di fila le final four della, da campione in carica e da campione d’Italia., intanto, l’assegnazione dellodove si disputeranno le tre partite. Ma sarà sempre a Riyadh, in Arabia SauditaCAMBIO DI– Non sarà più la Kingdom Arena il teatro delle final four di, dove l’affronterà l’Atalanta in semifinale, con Milan e Juventus pronte a darsi battaglia nell’altra semifinale. La Lega Serie A ha infatti comunicato come le gare per l’aggiudicazione della competizione, trentasettesima edizione del trofeo e la seconda con la nuova formula a quattro squadre, si disputeranno presso l’Al-Awwal Park. Nonno né il Paese né la città: il nuovo impianto selezionato, infatti, è sempre a Riyadh, in Arabia Saudita.