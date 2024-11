Gaeta.it - StartAn: L’evento delle startup si chiude con un grande dj set in Piazza della Repubblica

Facebook WhatsAppTwitter Dal 13 al 15 novembre, Ancona ha ospitato, una fiera dedicata all’imprenditorialità giovanile che ha attirato l’attenzione di quasi 40e numerosi imprenditori di spicco. La manifestazione ha culminato in una serata di festa con un dj set nella storica. Quest’evento offre una significativa opportunità per i giovani imprenditori di mettersi in mostra e di interagire con il pubblico, rendendo la kermesse un importante punto di riferimento per l’ecosistemamarchigiane.Il programma del: tre giorni di innovazione e networkingha avuto luogo in diverse location simboliche di Ancona, ossia Palazzo degli Anziani, Teatro Le Muse e Loggia dei Mercanti. Ogni giorno ha visto la partecipazione di giovani imprenditori pronti a presentare le loro idee e progetti, favorendo così un ambiente di scambio e crescita.