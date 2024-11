Gaeta.it - Sequestro a Belcastro: chiusa una stazione di servizio per violazioni di sicurezza nel commercio di GPL

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nella giornata di ieri, a, un’importante operazione della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Catanzaro ha portato aldi unadi, insieme all’azienda che la gestiva. Tale provvedimento è scaturito da ispezioni che hanno rivelato l’impiego non autorizzato di GPL, pronto ad essere utilizzato per il rifornimento di bombole oltre che per le automobili, infrangendo diverse normative di. Questa operazione sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire ladei cittadini e nel prevenire potenziali rischi derivanti da comportamenti irregolari nel settore energetico.Il motivo dele le irregolarità riscontrateL’inchiesta ha avuto origine da controlli mirati che i militari hanno eseguito nell’area.