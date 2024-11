San Siro Sala | Offerte entro primi tre mesi 2025 vendita entro l’estate

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“Con i nostri uffici stiamo ipotizzando un percorso che ci porti alla conclusione del procedimento di” dello stadio di Sane della aree, “del. Quindiil primo trimestredeve arrivare l’offerta di acquisto da parte delle squadre corredata da un piano di fattibilità aggiornato e dalla relazione tecnica”. È quanto ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe, nel corso del Consiglio comunale riguardo i tempi ipotetici per l’acquisto di Sane delle relative aree da parte di Inter e Milan. “Mi auguro che finalmente si sia giunti a una soluzione condivisa e definitiva, una soluzione che possa segnare un punto fermo in questo lungo percorso e che, guardi innanzi tutto al bene pubblico in equilibrio con i legittimi interessi delle squadre”, ha proseguito, che ha poi definito ladello stadio “un’opportunità per redistribuire risorse sulla città di Milano e portare miglioramenti alla vita dei cittadini milanesi”.