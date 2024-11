.com - Salomon inaugura il primo Brand Store a Milano

iconico dello stile di vita legato agli sport di montagna, è orgoglioso di annunciare l’apertura del suoitaliano nel quartiere Brera di. Dopo le recenti aperture a New York, Parigi, Londra, Shanghai e Tokyo, il nuovo punto vendita diha aperto le porte il 7 novembre, segnando una tappa fondamentale per il marchio in Italia.Il negozio, di 85 metri quadrati, si trova in Corso Garibaldi, 12, nel cuore di Brera, noto quartiere degli artisti di, vivace e popolato da bohemien, appassionati di aperitivi e coppie romantiche. Progettato per offrire un’esperienza immersiva, ilpropone le collezioni di calzature, abbigliamento e accessori per il trail running e l’escursionismo, oltre a un’area dedicata alla scansione 2D del piede. Gli appassionati disneaker potranno esplorare un’intera sezione dedicata alle calzature Sportstyle di, sempre più richieste.