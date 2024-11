Gaeta.it - Rcs chiude i primi nove mesi del 2023 con utile in crescita nonostante la flessione dei ricavi

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il gruppo Rcs, celebre editore di testate come il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport, ha reso noti i risultati finanziari deidelun leggero calo dei, i profitti hanno registrato un incremento significativo, segno di una gestione operativa positiva. Con un focus sullae l’espansione, Rcs si prepara a affrontare il futuro mantenendo un forte impegno per migliorare ulteriormente i propri margini.Profitti ine margini operativi in aumentoRcs ha chiuso idell’anno con unnetto che è passato da 27,8 milioni di euro a 32,1 milioni. Questo risultato evidenzia una performance solida e una capacità di generare profittole sfide del mercato. Il margine operativo lordo è schizzato da 82,1 milioni a 91,4 milioni di euro, mentre il risultato operativo ha registrato un aumento altrettanto significativo, passando da 42,8 milioni a 51,5 milioni.