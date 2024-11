Lapresse.it - Omicidio Giulia Tramontano, tutte le tappe: dalle indagini al processo

Con la richiesta di condanna all’ergastolo da parte dei pubblici ministeri della procura di Milano, Alessia Menegazzo e Letizia Mannella, nei confronti di Alessandro Impagnatiello, si sta per chiudere ilin primo grado per l’di, la 29enne uccisa con 37 coltellate a Senago nel maggio 2023 mentre era incinta al settimo mese. Un delitto per cui Impagnatiello, l’ex compagno della ragazza, è reo confesso ed è sottodavanti alla Corte d’Assise di Milano. Eccoledella vicenda,alle udienze. La denuncia e il ritrovamento del corpoÈ il 28 maggio 2023 quando Alessandro Impagnatiello, barista presso l’Armani Caffè di Milano, va dai carabinieri per denunciare la scomparsa di, la compagna di 29 anni incinta di sette mesi di Thiago, il figlio della coppia.