Thesocialpost.it - Omicidio Arcangelo Correrà: “La pistola e il proiettile di calibro diverso”

Proseguono le indagini sulla morte del giovaneCorrera, 18 anni, deceduto sabato mattina a Napoli per un colpo di9X21 che sarebbe stato sparato per errore dall’amico Renato Caiafa, 19 anni, ora fermato. La polizia scientifica ha però scoperto un dettaglio che aggiunge ulteriori interrogativi al caso. Sulla scena dell’è stato trovato e sequestrato undidifferente rispetto all’arma che ha sparato il colpo mortale. Questo insolito ritrovamento solleva nuovi dubbi: come è arrivato sul luogo dell’? Chi lo deteneva? La squadra mobile e la Procura di Napoli si trovano ora di fronte a ulteriori domande che richiedono risposte chiare.Leggi anche: “Non ne avevo idea.”, parla Renato Caifa, il 19enne che ha ucciso il cugino con un colpo diLe dichiarazioni di Caiafa e i dubbi degli inquirentiSecondo la versione fornita da Caiafa in Questura, il colpo sarebbe partito accidentalmente mentre i due amici maneggiavano latrovata per caso su uno pneumatico di una vettura parcheggiata.