Gaeta.it - Nuove misure per la sicurezza dei conducenti di Cotral nel Lazio: bodycam e panico botton

Facebook WhatsAppTwitter Nel contesto della crescente preoccupazione per ladeidegli autobus a Roma e nella sua provincia, sono state ufficializzateiniziative per proteggerli da possibili aggressioni. In vista del Giubileo, il protocollo d’intesa firmato dai principali attori istituzionali mira a implementare tecnologie avanzate e strategie operative per garantire un servizio di trasporto pubblico più sicuro. Le, che comprendono l’instalne die il miglioramento delle operazioni di emergenza, hanno l’obiettivo di rispondere in modo tempestivo a situazioni critiche.L’accordo per laIl protocollo d’intesa è stato firmato in prefettura dal Prefetto Lamberto Giannini, dal Sindaco Roberto Gualtieri, dal Presidente della Regione Francesco Rocca e dai rappresentanti delle aziende del trasporto pubblico locale.