Mister Movie | Addio Joker per The Batman 2 il Pinguino è il Villain di Gotham

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Da tempo i fan della DC sono in fibrillazione, immaginando ilcome principale antagonista in The: Part II. Tuttavia, il regista Matt Reeves ha creato un’altra possibilità inquietante per il sequel, mostrando un potente cameo di Barry Keoghan nei panni del Clown Principe del Crimine in Thee una scena eliminata che ha lasciato tutti con il fiato sospeso.Il Ritorno delcome Protagonista della Criminalità diin The2Sebbene l’idea di unpiù presente sia accolta con entusiasmo, è stato il, interpretato da Colin Farrell, a rubare la scena e a dimostrare che potrebbe essere lui il cattivo più temibile e appropriato per la seconda parte.Attenzione: spoiler sul finale di The Penguin!Nel finale di The Penguin, la serie ha consolidato Oswald Cobb come il vero signore del crimine di