Inter-news.it - Mazzola e altre leggente in sede Inter! L’omaggio di Marotta

Lanerazzurra di Viale Liberazione ha ospitato una celebrazione speciale in onore di Sandro, simbolo intramontabile dell’, che ha festeggiato il suo 82esimo compleanno. In un clima di profonda emozione,è stato accolto dal presidente Giuseppeinsieme adleggende. GRANDE EMOZIONE –del presidente dell’, Giuseppe, all’ex leggenda nerazzurra Sandronel giorno del suo ottantaduesimo compleanno, insieme ad altri ex calciatori dell’che hanno fatto la storia., autentica icona del calcio italiano, è ricordato per la storica doppietta che nel 1964 ha consegnato alla “Grande” la sua prima Coppa dei Campioni, un trofeo che ha segnato l’inizio di un’era gloriosa per la squadra. Al suo fianco, altri protagonisti di quella stagione memorabile: Aristide Guarneri e Gianfranco Bedin, colonne portanti della formazione guidata da Helenio Herrera che ha portato la squadra nerazzurra alla ribalta del calcio europeo.