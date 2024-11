Oasport.it - LIVE Alcaraz-Ruud, ATP Finals 2024 in DIRETTA: debutto morbido per lo spagnolo?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro tra Carlose Casper, partita valevole per la prima giornata del gruppo John Newcombe delle Nitto ATPapparentementeper l’iberico che però non deve fare l’errore di sottovalutare il sempre ostico norvegese.si presenta a questo torneo con tanti punti interrogativi. Nella propria giovane carriera lonon ha mai brillato sul cemento indoor ed in questa stagione ha confermato questa tendenza. L’ultima apparizione ufficiale del numero 3 del mondo è stata nel Master 1000 di Parigi Bercy: dopo aver sconfitto Nicolas Jarry per 7-5, 6-1 l’iberico si è arreso a sorpresa ad Ugo Humbert con il punteggio di 6-1, 3-6, 7-5.