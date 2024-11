Calciomercato.it - L’assenza a Lissone e la furia contro il VAR: le domande senza risposta di Antonio Conte

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

sbraita e si arrabbia in tv per le decisioni arbitrali e per il rigore concesso all’Inter: contrario alla gestione VAR, ma c’è quelpesanteNovembre, ultimo turno prima della sosta. Si gioca a San Siro e viene concesso un rigore dubbio, molto dubbio, all’Inter.non accetta la decisione di Mariani, ma in particolar modo non accetta il mancato intervento del VAR per correggere l’errore del direttore di gara. E le spiegazioni a poco servono. “Se c’è un errore, il VAR deve intervenire”.furioso con il VAR (LaPresse) Calciomercato.itL’allenatore del Napoli si fa delledurante la diretta su DAZN.che restano chiaramenteuna vera e propria: “Cosa significa che il VAR non può intervenire? Quando conviene intervengono e quando non conviene non intervengono? – E ancora, un’altra domanda retorica su una possibile alternativa – C’è uno strumento bello, se viene usato in maniera onesta, perché dobbiamo usare il VAR a chiamata?”.