La mostra a Milano che racconta la resistenza culturale ucraina alla devastazione russa

Dal 18 al 28 novembre, il centro Brera diospiterà la“Colori spenti”, un’esposizione che unisce l’artetragica realtà del conflitto in. Curata da Ilona Demchenko e Oksana Semenik, lapresenta le opere di tre artiste ucraine – Lyubov Panchenko, Polina Rayko e Zhanna Kadyrova – e si propone di sensibilizzare il pubblico sulle devastazioni della guerra, che non solo minaccia le vite umane, ma causa anche danni irreparabilicultura, agli ecosistemi ememoria collettiva del paese. Le curatrici spiegano: «La guerra non ha risparmiato nulla: cultura, ecosistemi, memoria. Ci sono artisti e artiste che muoiono quando vengono attaccati i civili e alcuni di loro cadono anche mentre si trovano a combattere in prima linea».La, organizzata dall’Ukrainian Institute, in collaborazione con Linkiesta (per registrarsi scrivere a rsvp@linkiesta.