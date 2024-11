Primacampania.it - Inter-Napoli 1-1: spettacolo e rimpianti al Meazza, Simeone al 94° fallisce il goal vittoria

MILANO – Il big match della 12ª giornata di Serie A trasi conclude in parità: 1-1 il risultato finale al termine di una sfida ricca di emozioni e colpi di scena.A passare in vantaggio sono i partenopei, al 23’, grazie a una zampata sotto misura di Scott McTominay sugli sviluppi di un corner, lasciando di sasso la difesa nerazzurra. L’, però, non tarda a reagire e trova il pareggio allo scadere del primo tempo: un bolide dalla distanza di Hakan Calhanoglu si insacca alle spalle di Meret, firmando il momentaneo 1-1.Nella ripresa, i ragazzi di Simone Inzaghi aumentano la pressione, mettendo in difficoltà il, che si chiude con ordine. La svolta sembra arrivare al 75’, quando un calcio di rigore viene assegnato all’per un fallo su Lautaro Martinez. Dal dischetto si presenta Calhanoglu, infallibile fino a quel momento in Serie A.