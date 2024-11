Sport.quotidiano.net - Infortunio Dan Ndoye, buone notizie per il Bologna: nessuna lesione. Ecco quanto rimarrà fuori

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

, 11 novembre 2024 – Tre settimane. Questo il tempo previsto per il recupero di Dandall’patito durante Roma-. Il giocatore svizzero era uscito nel corso del primo tempo dopo essersi scontrato con il palo nel tentativo di intervenire su un cross rasoterra che aveva attraversato l’area piccola. La scivolata in corsa l’aveva portato a sbattere violentemente contro il legno, con l’uscita in barella dal campo che aveva fatto temere il peggio. In realtà gli esami a cui è stato sottoposto l’esterno elvetico non hanno evidenziato alcunama soltanto un esteso ematoma alla gamba sinistra. La ferita rimediata invece era già stata suturata ieri una volta che la squadra ha fatto ritorno in città in seguito alla vittoria dell’Olimpico. Perora inizierà il percorso di recupero: dopo alcuni giorni di riposo assoluto, il jolly offensivo inizierà poi il percorso terapeutico necessario.