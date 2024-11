Anteprima24.it - Il vice-premier Tajani: “Napoli potrà e dovrà giocare un ruolo chiave nel Mediterraneo”

Tempo di lettura: 4 minutiIlsta assumendo una posizione sempre più cruciale nello scenario geopolitico e commerciale globale. Crocevia naturale tra Europa, Asia e Africa, questa regione è al centro di scambi economici, transizioni energetiche e dinamiche migratorie che ne rafforzano sempre più l’importanza strategica.Qualepuòrispetto alla crescita dell’economia del? Questa la domanda fondamentale a cui si cercherà di dare risposta nel corso dell’evento “Capitale del: sviluppi e prospettive” per i 50 anni della fondazione dell’Associazione?Corpo Consolare di, la storica istituzione fondata nel 1974 che riunisce i consoli operanti nella città die nella Regione Campania.L’evento è stato presentato questa mattina nella Sala Aldo Moro del Ministero degli Affari Esteri, ed ha visto la partecipazione, oltre alpresidente del Consiglio e Ministro per gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On.