I 9 concorrenti alle prese con nuovi dilemmi nuove prove e il mistero da sciogliere | chi sarà il sospettato e chi verrà eliminato?

Su Canale 5 torna La Talpa 2024 – Who is the mole?. Stasera21.30 va in onda la seconda puntata congiochi,da affrontare e il solito dubbio da: chi è la talpa? Ilsi infittisce perché gli imprevisti aumentano e, a turno, tutti sospettano di tutti. Il programma prodotto da Fremantle ha debuttato la scorsa settimana con 2.250.000 telespettatori, pari al 14% di share, ma cambia giorno di programmazione. Prende il posto, infatti, del Grande Fratello 2024 che passa al martedì. Diletta Leotta, elegante sirena: il look per la prima puntata de “La Talpa” X Leggi anche › “La Talpa”: Ludovica Frasca è la prima eliminata del programma La Talpa 2024, seconda puntata stasera: anticipazioniDopo aver salutato Ludovica Frasca, la prima eliminata di questa edizione, isi ritrovano nella villa delle spie.