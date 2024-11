Ha deciso lui Grande Fratello retroscena | il concorrente salvo per volontà di Pier Silvio Berlusconi?

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Scoppia il caso dentro la Casa del, secondo alcuni utenti il televoto non sarebbe affatto trasparente, anzi. Ci sarebbe un video, poi rimosso, che lo rivelerebbe in cui pare che per salvare unsia intervenutoin persona. A riportare l’indiscrezione è Blogtivvu.it che racconta come la spifferata si arrivata da Ilaria Galassi, una delle ragazze di Non è la Rai. Dopo la rivelazione il video sarebbe stato rimosso.>> Enzo Paolo Turchi lascia il. Il motivo spiegato a Pamela, poi lo choc: “È in punto di morte”Si legge sul sito: “Secondo gli utenti l’audio sarebbe stato poi improvvisamente tolto.’Ilaria è stata richiamata subito in confessionale’, scrivono i telespettatori più attenti”. Ilaria Galassi, nello specifico, avrebbe fatto un nome dopo l’eliminazione di Iago Garcia.