Grosso predica prudenza. Ma di fatto c’è una fuga a tre

Lo Spezia non molla: sbanca il Menti – dove il Sassuolo aveva pareggiato 2-2 – e resta alle calcagna di un Sassuolo che va alla pausa da secondo in classifica, non lontanissimo dalla capolista Pisa che ha due punti in più e dopo l’unica sconfitta stagionale – proprio contro la Juve Stabia, a fine settembre – ha ripreso a marciare a due punti a gara. Ma nemmeno così lontano, appunto, da quello Spezia che lo segue due punti sotto e chiude un terzetto che in due giornate ha raddoppiato il distacco dalla quarta in classifica. Fino a due giornate fa i punti tra la terza e la quarta erano tre, oggi sono sei e se non raccontanoa tre, suggeriscono comunque uno scenario da tenere ben d’occhio, e che a questo punto della stagione ricorda un po’ quello dell’ultimo campionato di serie B giocato – e vinto - dal Sassuolo, ormai più di 10 anni fa.